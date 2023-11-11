Украинцы смогут открыть дистанционно больничный до 5 дней с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ

Для назначения лечения врач может также дистанционно выписать электронный рецепт.

Изображение: freepik.com

На период действия военного состояния возвращается возможность пациентам с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ открывать больничный дистанционно, как это было во время пандемии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Отныне норма дистанционной выписки медицинских выводов о временной нетрудоспособности возвращается и будет действовать на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения. Это означает, что при наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может обратиться к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинский вывод о временной нетрудоспособности на период 5 календарных дней», — рассказала заместительница министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Мария Карчевич.

Для назначения лечения врач может также дистанционно выписать электронный рецепт.

При этом же .в случае, если действие медвывода о временной нетрудоспособности нужно будет продлить на период более 5 календарных дней, пациент обязательно должен будет явиться на личный прием к врачу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.