Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей, которые дискриминировали участников процесса или «списывали» научные работы, признают недобропорядочными

Наличие решения Европейского суда по правам человека о нарушении Конвенции при рассмотрении судебного дела решили не вносить в список индикаторов недобропорядочности судьи, зато включили в список индикаторов создание атмосферы давления в коллективе.

Научно-педагогическим работникам установят минимальный объем выполнения научной работы в 500 часов в учебный год

Верховная Рада приняла за основу законопроект об установлении максимальной учебной нагрузки научно-педагогическим работникам

Упрощенный порядок получения статуса УБД, – что предусмотрено новым законом

Верховная Рада внесла изменения относительно получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Медицинское обслуживание военнослужащих в Феофании и центре клинической медицины ГУД: парламент принял изменения

Верховная Рада приняла изменения о предоставлении военнослужащим права на бесплатное медицинское обслуживание также и в Государственном научном учреждении Государственного управления делами.

Еврокомиссия: после ликвидации ОАСК доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается

Еврокомиссия в своем Отчете констатировала, что после ликвидации Окружного административного суда Киева доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается.

  1. В Украине

Украинцы смогут открыть дистанционно больничный до 5 дней с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ

23:29, 11 ноября 2023
Для назначения лечения врач может также дистанционно выписать электронный рецепт.
Украинцы смогут открыть дистанционно больничный до 5 дней с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На период действия военного состояния возвращается возможность пациентам с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ открывать больничный дистанционно, как это было во время пандемии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Отныне норма дистанционной выписки медицинских выводов о временной нетрудоспособности возвращается и будет действовать на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения. Это означает, что при наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может обратиться к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинский вывод о временной нетрудоспособности на период 5 календарных дней», — рассказала заместительница министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Мария Карчевич.

Для назначения лечения врач может также дистанционно выписать электронный рецепт.

При этом же .в случае, если действие медвывода о временной нетрудоспособности нужно будет продлить на период более 5 календарных дней, пациент обязательно должен будет явиться на личный прием к врачу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Леонтович
    Катерина Леонтович
    виконуюча обов’язки директора Тестологічного центру Національної школи суддів України