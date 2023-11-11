Под Киевом открылась «Фабрика Святого Николая»

Фабрика радостно примет игрушки, сладости, канцелярские принадлежности, детские книги.

Изображение: freepik.com

В Броварах начали ежегодную благотворительную акцию ко Дню Святого Николая под названием Фабрика Святого Николая. Об этом сообщили в Броварском горсовете.

В этом году Фабрика будет работать с 10 ноября по 4 декабря.

«Уже стало хорошей традицией проводить благотворительную акцию «Фабрика Святого Николая» для детей, которые нуждаются в особом внимании от нас взрослых – это дети, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах, которыми с начала войны занимается Центр социальных служб», - пишут в горсовете.

Жителей общины приглашают посетить Фабрику Святого Николая и помочь Чудотворцу принести радость, счастье и улыбки детям.

Фабрика радостно примет игрушки, сладости, канцелярские принадлежности, детские книги.

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