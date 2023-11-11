Під Києвом відкрилася «Фабрика Святого Миколая»

Фабрика радо прийме іграшки, солодощі, канцелярське приладдя, дитячі книжки.

Зображення: freepik.com

У Броварах розпочали щорічну благодійну акцію до Дня Святого Миколая під назвою «Фабрика Святого Миколая». Про це повідомили у Броварській міськраді.

Цьогоріч Фабрика працюватиме з 10 листопада по 4 грудня.

«Вже стало гарною традицією проводити благодійну акцію «Фабрика Святого Миколая» для дітей, які потребують особливої уваги від нас дорослих – це діти, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах, якими від початку війни опікується Центр соціальних служб», - пишуть у міськраді.

Жителів громади запрошують відвідати Фабрику Святого Миколая та допомогти Чудотворцю принести радість, щастя та усмішки дітям.

Фабрика радо прийме іграшки, солодощі, канцелярське приладдя, дитячі книжки.

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