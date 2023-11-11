Прем’єр Хорватії звільнив главу Міноборони через ДТП зі смертельними наслідками

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич зіткнувся з мікроавтобусом, що призвело до смерті водія іншого транспортного засобу.

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Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич потрапив у ДТП. Інцидент стався на державній дорозі DC-55 поблизу Вінковців, коли міністр пересувався у напрямку Жупаньї. Внаслідок зіткнення з мікроавтобусом загинув водій останнього, а сам Баножич отримав травми та був госпіталізований. Про це повідомляє пресслужба хорватського оборонного відомства.

Через дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відправив у відставку главу Міноборони.

«Вранці в суботу, 11 листопада 2023 року, на державній дорозі DC-55 на виїзді з Вінковців у бік Жупаньї сталася дорожньо-транспортна пригода за участю міністра оборони Маріо Баножича з особистим транспортним засобом та водієм фургона. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій мікроавтобуса. Міністру оборони було надано допомогу з пораненнями у Віньківській окружній лікарні», – йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться розслідування події під керівництвом заступника окружної прокуратури Вуковара.

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