Премьер Хорватии уволил главу Минобороны из-за ДТП со смертельным исходом

Министр обороны Хорватии Марио Баножич столкнулся с микроавтобусом, что привело к смерти водителя другого транспортного средства.

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Министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в ДТП. Инцидент произошел на государственной дороге DC-55 вблизи Винковцев, когда министр передвигался в направлении Жупаньи. В результате столкновения с микроавтобусом погиб водитель последнего, а сам Баножич получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба хорватского оборонного ведомства.

Из-за дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку главу Минобороны.

«Утром в субботу, 11 ноября 2023 года, на государственной дороге DC-55 на выезде из Винковцев в сторону Жупаньи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием министра обороны Марио Баножича с личным транспортным средством и водителем фургона. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель микроавтобуса. Министру обороны была оказана помощь с ранениями в Виньковской окружной больнице», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование происшествия под руководством заместителя окружной прокуратуры Вуковара.

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