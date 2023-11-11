Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Научно-педагогическим работникам установят минимальный объем выполнения научной работы в 500 часов в учебный год

Верховная Рада приняла за основу законопроект об установлении максимальной учебной нагрузки научно-педагогическим работникам

Упрощенный порядок получения статуса УБД, – что предусмотрено новым законом

Верховная Рада внесла изменения относительно получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Медицинское обслуживание военнослужащих в Феофании и центре клинической медицины ГУД: парламент принял изменения

Верховная Рада приняла изменения о предоставлении военнослужащим права на бесплатное медицинское обслуживание также и в Государственном научном учреждении Государственного управления делами.

Еврокомиссия: после ликвидации ОАСК доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается

Еврокомиссия в своем Отчете констатировала, что после ликвидации Окружного административного суда Киева доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается.

Признаки и виды компетенционного спора между субъектами властных полномочий: заключение Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о понятии компетенционного спора и невозможности утаивания за «названием» такого спора другого «искусственного» спора.

  1. В Украине

Ночная «бавовна» на российских заводах: в ГУР назвали свою версию событий

17:40, 11 ноября 2023
Украинская разведка «не может ни подтвердить, ни опровергнуть» инциденты на территории рф.
Ночная «бавовна» на российских заводах: в ГУР назвали свою версию событий
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В ГУР Минобороны Украины шутливо предположили, что ночные взрывы на пороховом заводе Тамбовской области и Конструкторском бюро машиностроения в Подмосковье могли быть праздничным "салютом" со стороны "добрых людей" в честь годовщины освобождения Херсона.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Пороховой завод, завод по производству ракетных оборудований, там где-то поезд с рельсов сошел. Ну, видите и на рф хорошие люди отмечают первую годовщину освобождения украинского Херсона, с чем всех Главное управление разведки и поздравляет", - отметил он.

Юсов добавил, что украинская разведка "не может ни подтвердить, ни опровергнуть" инциденты на территории рф. Но, по его словам, эти новости безусловно хорошие.

"Все объекты в россии, которые имеют отношение к геноцидной войне против украинцев, с ними и дальше будет что-то случаться", - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду