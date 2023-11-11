Ночная «бавовна» на российских заводах: в ГУР назвали свою версию событий

Украинская разведка «не может ни подтвердить, ни опровергнуть» инциденты на территории рф.

В ГУР Минобороны Украины шутливо предположили, что ночные взрывы на пороховом заводе Тамбовской области и Конструкторском бюро машиностроения в Подмосковье могли быть праздничным "салютом" со стороны "добрых людей" в честь годовщины освобождения Херсона.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Пороховой завод, завод по производству ракетных оборудований, там где-то поезд с рельсов сошел. Ну, видите и на рф хорошие люди отмечают первую годовщину освобождения украинского Херсона, с чем всех Главное управление разведки и поздравляет", - отметил он.

Юсов добавил, что украинская разведка "не может ни подтвердить, ни опровергнуть" инциденты на территории рф. Но, по его словам, эти новости безусловно хорошие.

"Все объекты в россии, которые имеют отношение к геноцидной войне против украинцев, с ними и дальше будет что-то случаться", - подчеркнул он.

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