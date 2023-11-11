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  1. В Україні

Нічна «бавовна» на російських заводах: у ГУР назвали свою версію подій

17:40, 11 листопада 2023
Українська розвідка «не може ні підтвердити, ні спростувати» інциденти на території рф.
Нічна «бавовна» на російських заводах: у ГУР назвали свою версію подій
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В ГУР Міноборони України жартівливо припустили, що нічні вибухи на пороховому заводі в Тамбовській області та Конструкторському бюро машинобудування у Підмосков’ї могли бути святковим "салютом" з боку "добрих людей" на честь річниці звільнення Херсона. 

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Пороховий завод, завод з виробництва ракетних обладнань, там десь потяг з рейок зійшов. Ну, бачите і на рф добрі люди відзначають першу річницю звільнення українського Херсона, з чим усіх Головне управління розвідки і вітає", - зазначив він.

Юсов додав, що українська розвідка "не може ні підтвердити, ні спростувати" інциденти на території рф. Але, за його словами, ці новини безумовно добрі.

"Всі об'єкти у росії, які мають стосунок до геноцидної війни проти українців, з ними і далі буде щось траплятися", - наголосив він.

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