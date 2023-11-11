Українці зможуть відкрити дистанційно лікарняний до 5 днів з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ

Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.

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На період дії воєнного стану повертається можливість пацієнтам з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ відкривати лікарняний дистанційно, як це було під час пандемії.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Відтепер норма дистанційної виписки медичних висновків про тимчасову непрацездатність повертається і діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. Це означає, що у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт має змогу звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період 5 календарних днів», — розповіла заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.

При цьому ж у разі, якщо дію медвисновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити на період понад 5 календарних днів, пацієнт обов’язково повинен буде з’явитися на особистий прийом до лікаря.

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