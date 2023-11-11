Грудень буде вирішальним для війни в Україні, — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що Україна щосили намагатиметься повернути втрачену землю.

Грудень буде критичним для України, оскільки у держава намагатиметься повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій на тимчасово окупованих росією територіях. Про це в інтерв'ю BBC заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Він наголосив на тому, що "обов’язком" Франції та всіх країн є надання підтримки Україні у справі її оборони. Проте він додав, що наступний місяць "має вирішальне значення", оскільки Україна щосили буде намагатися повернути втрачену землю під час контрнаступальних операцій.

Макрон висловив думку, що для України "ще не час" сідати за стіл переговорів, і підкреслив, що рішення вести переговори тільки за Києвом. При цьому французький лідер додав, що може настати час "провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з росією".

Також президент Франції сказав, якщо рф дозволять виграти війну, то "ви матимете нову імперську державу" в Європі, котра може загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким як Грузія та Казахстан, а також усьому континенту.

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