Із Сектора Газа евакуювали ще одну групу українців

Загалом, за інформацією посольства, із Сектору Газа евакуйовано понад 200 українців.

Джерело фото: ukrinform

Уночі ще одна група українців успішно була евакуйована з території Сектору Газа, – посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Загалом кількості евакуйованих осіб збільшилася до 214.

«Сьогодні вночі кордон з Сектору Газа перейшли ще 11 українців. Тобто загальна кількість складає 214 осіб» - повідомив посол.

Крім українців, також було евакуйовано дев'ять громадян Молдови. За словами Корнійчука, близько 160 громадян України та Молдови проходять реєстрацію в аеропорту Каїра і найближчим часом відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишинева.

Посол зазначив, що українські дипломати активно працюють над забезпеченням найшвидшого та безпечного повернення всіх громадян додому, підкресливши, що більше половини тих, хто висловив бажання, вже були евакуйовані.

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