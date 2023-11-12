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Перерахував майже 100 тисяч гривень нібито «для збереження коштів»: на Буковині чоловіка ошукали псевдобанкіри

07:00, 12 листопада 2023
Шахраї повідомили чоловіку, що нібито задля безпеки збереження коштів від несанкціонованого втручання йому треба перерахувати гроші «на більш захищений рахунок».
Перерахував майже 100 тисяч гривень нібито «для збереження коштів»: на Буковині чоловіка ошукали псевдобанкіри
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Житель Буковини став жертвою шахраїв, які під виглядом банкірів виманили у нього майже 100 тисяч. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Чоловік отримав дзвінок від нібито працівника служби безпеки банку. Співрозмовник повідомив, що нібито задля безпеки збереження коштів від несанкціонованого втручання необхідно перерахувати гроші з банківської картки на більш захищений рахунок.

Буковинець повірив псевдобанкіру та власноруч перерахував 98 400 на невідомий рахунок.

Проводиться досудове розслідування.

У поліції вкотре закликають не довіряти незнайомим, не розголошувати дані банківських карт та не перераховувати кошти на невідомі рахунки.

Раніше ми писали, що у Вінниці шахраї з посвідченням "антикорупційного комітету при Раді" за $50 000 продавали посаду ректора.

А на Тернопільщині жінка добровільно віддала майже 5,5 млн гривень шахраям псевдоброкерської компанії. 

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