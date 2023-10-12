У Вінниці шахраї з посвідченням «антикорупційного комітету при Раді» за $50 000 продавали посаду ректора

Правоохоронці затримали фейкових «антикорупціонерів».

Служба безпеки України повідомила, що спільно з ДБР затримала двох шахраїв, які намагалися видурити гроші у претендентки на посаду ректора одного з Вінницьких закладів вищої освіти. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Свої послуги зловмисники оцінили в 50 000 доларів, за які обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду у цьому університеті.

«Під час розмови з потерпілою особою фігуранти представлялись посадовцями «антикорупційних органів».

Для «вирішення питання» шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини «обумовленої» суми у розмірі 20 тис. доларів США. Потім було затримано його спільника», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що при реалізації оборудки один із фігурантів представлявся керівником так званого «відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області». Інший – очільником вигаданого «антикорупційного комітету при Верховній Раді України».

«При цьому жодного відношення до роботи антикорупційних органів чи українського парламенту вони не мають», - додають у СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб);

- ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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