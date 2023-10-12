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  1. В Украине

В Виннице мошенники с удостоверением «антикоррупционного комитета при Раде» за $50 000 продавали должность ректора

14:23, 12 октября 2023
Правоохранители задержали фейковых «антикоррупционеров».
В Виннице мошенники с удостоверением «антикоррупционного комитета при Раде» за $50 000 продавали должность ректора
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Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с ГБР задержала двух мошенников, пытавшихся выманить деньги у претендентки на должность ректора одного из Винницких заведений высшего образования. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Свои услуги злоумышленники оценили в 50 000 долларов, за которые обещали кандидату помочь с назначением на руководящий пост в этом университете.

«При разговоре с потерпевшим лицом фигуранты представлялись должностными лицами «антикоррупционных органов».

Для решения вопроса мошенники уверяли, что якобы привлекут свои связи в высших органах власти.

Правоохранители задержали одного из злоумышленников при получении им первой части «оговоренной» суммы в размере 20 тыс. долларов США. Затем был задержан его сообщник», - говорится в сообщении.

При реализации сделки один из фигурантов представлялся руководителем так называемого «обособленного подразделения антикоррупционного комитета в Винницкой области». Другой – главой вымышленного «антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины».

«При этом никакого отношения к работе антикоррупционных органов или украинского парламента у них нет», - добавляют в СБУ.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц);

– ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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