Адвокат выманил у клиента 10 тысяч долларов для якобы передачи судьям Верховного Суда, - ОГП

Разоблачен адвокат, обещавший клиенту за 10 тысяч долларов США решить вопрос в Кассационном административном суде Верховного Суда.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Офиса Генерального сообщено о подозрении адвокату в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, адвокат, понимая, что его клиент не является специалистом в области права и не знаком с порядком судебного процесса, злоупотребляя доверием, обманом и запугиванием негативными последствиями рассмотрения дела незаконно завладел его средствами в сумме 10 тыс. долларов США.

Эта сумма якобы предназначалась для передачи судьям Кассационного административного суда в составе Верховного Суда для разрешения дела в пользу потерпевшего. Однако подозреваемый намеревался использовать эти деньги по собственному усмотрению.

Установлено, что ранее предприниматель из Ровенской области обжаловал решение Государственной налоговой службы относительно доначисленных налогов и уже выиграл суды первой и апелляционной инстанций. Допустив, что ГНС может не согласиться с принятыми судами решениями и подать кассационную жалобу, бизнесмен обратился к адвокату за правовой консультацией.

После того, как потерпевший осознал неправомерность действий своего адвоката, он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Во время проведения санкционированных обысков в офисе подозреваемого изъяли технику, из которой он вел переписку с потерпевшим и 10 тыс. долларов США, спрятанные в принтере.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Нацполиции Украины при оперативном сопровождении СБУ.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Автор: Наталя Мамченко

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