В Казахстане подсудимый вскрыл себе вены в суде и обвинил судью в доведении до самоубийства

Мужчина порезал себе вены осколком стекла, который нашел на полу в здании суда.

В Казахстане мужчина, которого судят по делу о финансовой пирамиде, в знак протеста против действий судьи решил вскрыть себе вены прямо в зале заседаний. После инцидента подсудимый потребовал привлечь судью к ответственности по статье «доведение до самоубийства», передает ratel.kz.

Подсудимый Мейірхан Сактаганов во время процесса предоставил судье Саяту Ташимбаеву справку, выданную медицинским работником следственного изолятора, о том, что у него повысилось артериальное давление до 170/100. Подсудимый просил не проводить процесс без него и отложить заседание.

Судья решил провести судебный процесс без Сактаганова. На следующем процессе подсудимый просил зачитать ему показания потерпевших, которых допросили без него, и судья отказал ему.

После этого подсудимый заявил Ташимбаеву отвод, но судья не стал рассматривать этот отвод и приказал конвою вывести подсудимого из зала суда. В итоге мужчина решился на отчаянный шаг, порезал себе вену левой руки осколком стекла, который нашел на полу.

После того как врачи спасли жизнь подсудимому, он написал заявление, чтобы судью привлекли к ответственности за доведение до самоубийства.

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