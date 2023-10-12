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У Казахстані підсудний порізав собі вени в суді та звинуватив суддю у доведенні до самогубства

21:41, 12 жовтня 2023
Чоловік порізав собі вени уламком скла, який знайшов на підлозі у будівлі суду.
У Казахстані підсудний порізав собі вени в суді та звинуватив суддю у доведенні до самогубства
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У Казахстані чоловік, якого судять у справі про фінансову піраміду, на знак протесту проти дій судді вирішив порізати собі вени у залі засідань. Після інциденту підсудний почав вимагати притягти суддю до відповідальності за статтею «доведення до самогубства», передає ratel.kz.

Підсудний Мейірхан Сактаганов під час процесу надав судді Саяту Ташимбаєву довідку, видану медичним працівником слідчого ізолятора, про те, що у нього підвищився артеріальний тиск до 170/100. Підсудний просив не проводити без нього процес і відкласти засідання.

Суддя вирішив провести судовий процес без Сактаганова. На наступному процесі підсудний просив зачитати свідчення потерпілих, яких допитали без нього, і суддя відмовив йому.

Після цього підсудний підняв питання про відвід Ташимбаєва, але суддя не став розглядати це відведення і наказав конвою вивести підсудного із зали суду. Після цього чоловік наважився на відчайдушний крок - порізав собі вену лівої руки уламком скла, який знайшов на підлозі.

Після того, як лікарі врятували життя підсудному, він написав заяву, щоб суддю притягнули до відповідальності за доведення до самогубства.

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