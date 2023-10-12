У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин» біля Севастополя

Деталі інциденту поки не розголошуються.

Корабель Чорноморського флоту рф "Павел Державин" 11 жовтня отримав пошкодження в Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Севастополя, повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Військово-морських сил Збройних сил Дмитро Плетенчук.

Деталі цього інциденту він не розповів.

"Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що "Павел Державин" є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою: "Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель".

Раніше ЗМІ писали, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту рф "Павел Державін".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.