Змінено територіальну підсудність судових справ Середино-Будського районного суду Сумської області

Територіальна підсудність судових справ зміниться з 30 жовтня.

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Територіальна підсудність судових справ Середино-Будського районного суду Сумської області зміниться з 30 жовтня шляхом її передачі з Гадяцького районного суду Полтавської області до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області. Про це повідомили у Верховному Суді.

Таке рішення у четвер, 12 жовтня, ухвалила Вища рада правосуддя за поданням Голови Верховного Суду Станіслава Кравченка.

Водночас у ВС зазначили, що Гадяцький районний суд Полтавської області продовжить розгляд справ, які надійдуть на його розгляд до 29 жовтня 2023 року включно.

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