Изменено территориальную подсудность судебных дел Середино-Будского районного суда Сумской области

Территориальная подсудность судебных дел изменится с 30 октября.

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Территориальная подсудность судебных дел Середино-Будского районного суда Сумской области изменится с 30 октября путем ее передачи из Гадячского районного суда Полтавской области в Шосткинский горрайонный суд Сумской области. Об этом сообщили в Верховном Суде.

Такое решение в четверг, 12 октября, принял Высший совет правосудия по представлению Главы Верховного Суда Станислава Кравченко.

В то же время в ВС отметили, что Гадячский районный суд Полтавской области продолжит рассмотрение дел, которые поступят на его рассмотрение до 29 октября 2023 включительно.

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