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В ВМС подтвердили повреждение российского корабля «Павел Державин» возле Севастополя

11:49, 12 октября 2023
Детали инцидента пока не разглашаются.
В ВМС подтвердили повреждение российского корабля «Павел Державин» возле Севастополя
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Корабль Черноморского флота рф "Павел Державин" 11 октября получил повреждения в Черном море вблизи временно оккупированного Севастополя, сообщил в эфире Радио Свобода представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Дмитрий Плетенчук.

Детали этого инцидента он не рассказал.

"Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждение. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт таков есть", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что "Павел Державин" является кораблем российского флота, хотя раньше у украинского флота был корабль с таким же названием: "Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль".

Ранее СМИ писали, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался патрульный корабль Черноморского флота рф "Павел Державин".

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