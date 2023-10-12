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Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП

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Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП

12:00, 12 жовтня 2023
Викрито адвоката, який обіцяв клієнту за 10 тисяч доларів США вирішити питання в Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.
Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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За процесуального керівництва Офісу Генерального повідомлено про підозру адвокату у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, адвокат, розуміючи, що його клієнт не є фахівцем у галузі права та не обізнаний з порядком судового процесу, зловживаючи довірою, обманом і залякуванням негативними наслідками розгляду справи незаконно заволодів його коштами у сумі 10 тис доларів США.

Ця сума нібито призначалася для передачі суддям Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду для вирішення справи на користь потерпілого. Однак підозрюваний мав намір використати ці гроші на власний розсуд.

Встановлено, що раніше підприємець з Рівненщини оскаржував рішення Державної податкової служби щодо донарахованих податків і вже виграв суди першої та апеляційної інстанцій. Припустивши, що ДПС може не погодитись з прийнятими судами рішеннями та подати касаційну скаргу, бізнесмен звернувся до адвоката за правовою консультацією.

Після того як потерпілий усвідомив неправомірність дій свого адвоката, він звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісі підозрюваного вилучили техніку, з якої він вів переписку з потерпілим та 10 тис доларів США, сховані у принтері.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Автор: Наталя Мамченко

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