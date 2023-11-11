Германия планирует удвоить военную помощь для Украины

Сумма военной помощи Украине на 2024 год может достичь 8 млрд евро.

Источник фото: Минобороны Германии

Германия увеличит военную помощь Украине, выделив 8 миллиардов евро на следующий год, что вдвое превышает предыдущую сумму. Согласно информации, полученной от Министерства обороны Германии и обнародованной Bild, это решение было принято на этой неделе во время согласований. Ожидается, что бюджетный комитет официально утвердит это увеличение на следующей неделе.

Изначально министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагал выделить всего четыре миллиарда евро военной помощи Украине в федеральном бюджете на 2024 год. Однако практически все эти средства уже были предназначены для ранее обещанных проектов, оставляя Министерству обороны лишь 120 млн евро для новой помощи.

Министр обороны Борис Писториус настаивал на предоставлении дополнительных 5 млрд евро во время текущих бюджетных переговоров. Кроме того, министерству разрешено будет потратить два миллиарда евро в качестве ассигнований на обязательства по долгосрочным контрактам на вооружение.

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