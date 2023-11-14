Верховный Суд США впервые в своей истории принял официальный кодекс этики

Верховный Суд США утвердил кодекс поведения для своих судей, хотя сначала сопротивлялся этому на фоне скандалов с отдельными судьями.

13 ноября Верховный Суд США после долгого противостояния принял кодекс этики судей.

Этому предшествовал, как писала в конце апреля этого года «Судебно-юридическая газета», скандал вокруг отдельных судей Верховного Суда, из-за чего политики и общественные активисты потребовали как можно быстрее принять для судей ВС США отдельный этический кодекс. Эти отдельные судьи или их близкие лица, по мнению активистов, проявляли большую «приверженность» команде Дональда Трампа.

Так, председатель Верховного Суда США Джон Робертс-младший весной 2023 г. получил от Судебного комитета Сената приглашение дать свидетельство о соблюдении правил этики в Верховном Суде. Причиной приглашения стало то, что судья Верховного суда США Кларенс Томас попал в скандал из-за якобы уплаченных американским магнатом и донором Республиканской партии Харланом Кроу элитных поездок.

Томас заявил, что он и его супруга Вирджиния уже давно считают Харлана и Кэти Кроу своими ближайшими друзьями.

После скандала вокруг судьи Кларенса Томаса бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон присоединилась к призывам принять кодекс этики для судей Верховного Суда США.

Так, Клинтон заявила, что суды низшей инстанции, окружные суды, члены Конгресса и баллотируемые на должность кандидаты имеют обязательные этические кодексы, но его не имеет высший суд страны.

«Почему они должны быть единственным учреждением в Соединенных Штатах без этического кодекса, который подлежит исполнению?» – сказала Клинтон.

К ее мнению присоединились и общественные активисты в сфере судебной системы США. В частности, Fix the Court требовала принятия кодекса и отмечала «раздутый» бюджет Верховного Суда США, а Американская ассоциация юристов указывала, что рейтинг доверия к ВС США упал до самого низкого уровня с 2001 года.

В свою очередь представительница Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес заявила о необходимости объявления импичмента судьи Кларенсу Томасу.

Однако интересно то, что претензии по поводу его контактов с Кроу уже не новые (в 2004 году о них писала газета «Лос-Анджелес Таймс»), а к импичменту Томаса уже призывали ранее в связи с тем, что жена судьи – Вирджиния Томас – активно поддерживала команду Дональда Трампа.

Примечательно, что судьи ВС США Кларенс Томас и Сэмюэл Алито высказали отличное мнение по делу, когда в 2020 году генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск с целью отмены результатов выборов в четырех штатах, где победил демократ Джозеф Байден. Тогда Верховный Суд отказал Техасу в обжаловании результатов выборов в этих четырех штатах, имевших решающее значение для решения политической судьбы Дональда Трампа. Однако судьи Сэмюэл Алито и Кларенс Томас заявили, что они удовлетворили бы просьбу Техаса об открытии дела.

Томас также подробно выразил несогласие с решением Суда по одобрению Пенсильванией бюллетеней, доставленных по почте после дня выборов, назвав решение большинства «непонятным». Напомним, что в Пенсильвании подавляющее большинство бюллетеней было голосованием «без присутствия на избирательном участке», то есть бюллетенями, полученными по почте.

Как и в отношении Томаса, в отношении судьи ВС США Сэмюэля Алито ProPublica публиковала данные о том, что он совершил путешествие на частном самолете в 2008 году благодаря любезности миллиардера-донора Республиканской партии Пола Сингера. Оба судьи заявили, что их раскрытие информации о путешествиях соответствовало указаниям федеральной судебной системы того времени.

О чем идет речь в Кодексе

Итак, Верховный Суд США 13 ноября 2023 впервые в своей истории принял официальный кодекс этики, «склонившись», как отмечает Politico, перед критиками из общественности и Конгресса. В течение многих лет Верховный Суд публично противился принятию официального кодекса этики, поэтому принятие его стало чем-то неожиданным.

В целом он следует существующим правилам для судей низших судов, но содержит некоторые специальные положения относительно «уникальной институциональной среды» Верховного Суда.

В восьмистраничном документе говорится, что судьи «должны соблюдать» набор положений судов низшей инстанции, ограничивающих подарки, которые федеральные судьи и их семьи могут принимать. В нем говорится, что судьи могут принять «умную компенсацию и возмещение» за проезд, питание и проживание.

Он также содержит правила, формализующие, когда судьи должны отказаться от рассмотрения дел, в которых «их беспристрастность может быть разумно подвергнута сомнению». Сказано, что судьи должны избегать разных видов политической деятельности.

В новом кодексе говорится, что судьи должны заявить самоотвод в большинстве случаев, когда супруги или несовершеннолетний ребенок имеют финансовые или «любые другие интересы, на которые может существенно повлиять результат производства». Указывается, что «судья должен прилагать разумные усилия, чтобы быть в курсе личных финансовых интересов супруга/супруги и несовершеннолетних детей, проживающих в семье судьи».

Другое положение, похоже, запрещает утечку информации судьями по официальным вопросам, хотя оно написано таким образом, чтобы не ограничивать то, что члены суда говорят прессе или коллегам.

«Судья не должен сознательно публично комментировать суть рассматриваемого дела или которое должно быть рассмотрена в любом суде», — говорится в кодексе. «Судья не должен разглашать или использовать непубличную информацию, полученную в качестве судьи, для каких-либо целей, не связанных с официальными обязанностями судьи».

В заявлении из одного абзаца, которое суд обнародовал вместе с кодексом, говорится, что он «в основном» отражает давнюю практику, но преследует цель «собрать в одном месте этические правила и принципы, руководящие поведением» судей.

«Несколько странным стало то, что ни один судья не выразил какого-либо несогласия с кодексом, включая судей Кларенса Томаса, который столкнулся с основным бременем обвинений в сомнительных этических практиках, и Сэмюэлем Алито, который публично выступал против предложений Конгресса ввести этический кодекс», отмечает издание.

Автор: Наталья Мамченко

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