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  1. В мире

Google подала в суд на мошенников, которые распространяли фейковую версию Bard

15:24, 14 ноября 2023
Google утверждает, что мошенники создали аккаунты в социальных сетях, где призвали людей скачать фальшивую версию Bard.
Google подала в суд на мошенников, которые распространяли фейковую версию Bard
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Компания Google подала в суд на мошенников, распространявших вредоносное программное обеспечение, рекламируя «неопубликованную» версию чатбот Bard. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что злоумышленники пытаются использовать ажиотаж вокруг генеративного ИИ, чтобы обманом заставить людей скачать программное обеспечение, замаскированное под приложение Bard.

В иске, поданном в Калифорнии, компания утверждает, что лица, которые, как полагают, находятся во Вьетнаме, создают страницы в социальных сетях и размещают рекламу, поощряя пользователей «скачать» ее сервис генеративного ИИ Bard. На самом деле загрузка доставляет жертвам вредоносное программное обеспечение, похищающее учетные данные в социальных сетях для использования мошенниками.

«Они использовали торговые марки Google, включая Google, Google AI и Bard, чтобы привлечь ничего не подозревающих жертв к загрузке вредоносного программного обеспечения на их компьютеры», - говорится в иске.

В компании добавляют, что компания уже подала около 300 запросов на блокировку злоумышленников и предотвратить создание ими вредоносных доменов в будущем и хочет, чтобы они были заблокированы американскими регистраторами доменов.

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