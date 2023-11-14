Google подала до суду на шахраїв, які поширювали фейкову версію чатбота Bard

Google стверджує, що шахраї створили акаунти в соціальних мережах, де закликали людей завантажити фальшиву версію Bard.

Компанія Google подала до суду на шахраїв, які розповсюджували шкідливе програмне забезпечення, рекламуючи «неопубліковану» версію чатботу Bard. Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що зловмисники намагаються використати ажіотаж навколо генеративного ШІ, щоб обманом змусити людей завантажити ПЗ, замасковане під застосунок Bard.

У позові, поданому в Каліфорнії, компанія стверджує, що особи, які, як вважають, знаходяться у В'єтнамі, створюють сторінки в соціальних мережах і розміщують рекламу, заохочуючи користувачів «завантажити» її сервіс генеративного ШІ Bard. Насправді завантаження доставляє жертвам шкідливе програмне забезпечення, яке викрадає облікові дані в соціальних мережах для використання шахраями.

«Вони використовували торгові марки Google, включаючи Google, Google AI і Bard, щоб заманити нічого не підозрюючих жертв до завантаження шкідливого програмного забезпечення на їхні комп'ютери», – йдеться у позові.

У компанії додають, що компанія вже подала близько 300 запитів на блокування зловмисників та запобігти створенню ними шкідливих доменів у майбутньому і хоче, щоб вони були заблоковані американськими реєстраторами доменів.

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