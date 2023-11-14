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З України намагалися вивезти Борисівську ікону ХІХ століття та натільні хрестики часів Русі

15:06, 14 листопада 2023
Митники завадили вивезенню з Київщини та Тернопільщини до США Борисівської ікони та натільних хрестиків часів Русі.
З України намагалися вивезти Борисівську ікону ХІХ століття та натільні хрестики часів Русі
Джерело фото: Державна митна служба України
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Українські митники виявили та вилучили з міжнародних поштових відправлень Борисівську ікону XIX століття і 12 стародавніх хрестиків часів Київської Русі, які призначалися для вивезення до США. Ці раритетні артефакти, вилучені у кількох відправленнях з Київщини та Тернопільщини, вже проідентифіковано експертами Національного музею історії України та Національного художнього музею України, – повідомляє Державна митна служба України.

Серед цих цінностей знайдено ікону «Господь Вседержитель» (XIX-XX ст.), яка відноситься до борисівської іконописної школи, а також бронзовий хрестик-енколпіон (XII-XIII ст.) з рельєфними зображеннями Христа, Богоматері та сцен Розп’яття, який складається з двох частин. Такі хрести використовували для зберігання мощей святих у часи Київської Русі.

Крім цього, з міжнародного відправлення із Тернопільщини до США виявлено одинадцять металевих предметів ідентифіковані як артефакти різних історичних періодів. Серед них - бронзова підвіска-булла (III ст. до н.е.) з черняхівської культури, сім бронзових натільних хрестиків та два ґудзики (XI-XIII ст.), а також мідний ажурний ґудзик (XVIII ст.). Усі ці предмети мають велике історичне значення.

Важливо зауважити, що Борисівка, де була створена знайдена ікона, колись була великим центром іконопису на Слобожанщині і є значимим історико-культурним явищем. Борисівські ікони відомі своєю унікальною технікою, декоративними рішеннями та іконографічним підходом.

Українське законодавство вимагає отримання відповідних дозволів від Міністерства культури для вивезення культурних та історичних цінностей за кордон. Проте таких дозволів митникам не надано.

У зв'язку з виявленими порушеннями митниця склала протоколи за ст. 473 Митного кодексу України. Артефакти залишено під охороною до рішення суду.

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