Из Украины пытались вывезти Борисовскую икону XIX века и нательные крестики времен Руси

Таможенники помешали вывозу из Киевской и Тернопольской областей в США Борисовской иконы и нательных крестиков времен Руси.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Украинские таможенники обнаружили и изъяли из международных почтовых отправлений Борисовскую икону XIX века и 12 древних крестиков времен Киевской Руси, которые предназначались для вывоза в США. Эти раритетные артефакты, изъятые в нескольких отправлениях с Киевщины и Тернопольщины, уже проидентифицированы экспертами Национального музея истории Украины и Национального художественного музея Украины, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Среди этих ценностей найдена икона "Господь Вседержитель" (XIX-XX вв.), которая относится к борисовской иконописной школе, а также бронзовый крестик-энколпион (XII-XIII вв.) с рельефными изображениями Христа, Богоматери и сцен Распятия, который состоит из двух частей. Такие кресты использовали для хранения мощей святых во времена Киевской Руси.

Кроме этого, с международного отправления из Тернопольщины в США обнаружено одиннадцать металлических предметов идентифицированы как артефакты различных исторических периодов. Среди них - бронзовая подвеска-булла (III в. до н.э.) из черняховской культуры, семь бронзовых нательных крестиков и две пуговицы (XI-XIII вв.), а также медная ажурная пуговица (XVIII в.). Все эти предметы имеют большое историческое значение.

Важно заметить, что Борисовка, где была создана найденная икона, когда-то была крупным центром иконописи на Слобожанщине и является значимым историко-культурным явлением. Борисовские иконы известны своей уникальной техникой, декоративными решениями и иконографическим подходом.

Украинское законодательство требует получения соответствующих разрешений от Министерства культуры для вывоза культурных и исторических ценностей за границу. Однако таких разрешений таможенникам не предоставлено.

В связи с выявленными нарушениями таможня составила протоколы по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Артефакты оставлены под охраной до решения суда.

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