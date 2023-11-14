Верховний Суд США вперше у своїй історії прийняв офіційний кодекс етики

Верховний Суд США затвердив кодекс поведінки для своїх суддів, хоча спочатку опирався цьому на фоні скандалів з окремими суддями.

13 листопада Верховний Суд США після довгого протистояння ухвалив кодекс етики суддів.

Цьому передував, як писала наприкінці квітня цього року «Судово-юридична газета», скандал навколо окремих суддів Верховного Суду, через що політики та громадські активісти почали вимагати якнайшвидше ухвалити для суддів ВС США окремий етичний кодекс. Ці окремі судді чи їх близькі особи, на думку активістів, виявляли «прихильність» до команди Дональда Трампа.

Так, голова Верховного Суду США Джон Робертс-молодший навесні 2023 року отримав від Судового комітету Сенату запрошення дати свідчення про дотримання правил етики у Верховному Суді. Причиною запрошення стало те, що суддя Верховного суду США Кларенс Томас потрапив у скандал через нібито сплачені американським магнатом і донором Республіканської партії Харланом Кроу елітні поїздки.

Томас заявив, що він і його дружина Вірджинія вже давно вважають Харлана та Кеті Кроу своїми найближчими друзями.

Після скандалу навколо судді Кларенса Томаса колишній держсекретар Гілларі Клінтон приєдналася до закликів ухвалити кодекс етики для суддів Верховного Суду США.

Так, Клінтон заявила, що суди нижчої інстанції, окружні суди, члени Конгресу та кандидати, які балотуються на посаду, мають обов’язкові етичні кодекси, але його не має вищий суд країни.

«Чому вони повинні бути єдиною установою в Сполучених Штатах без етичного кодексу, який підлягає виконанню?» – сказала Клінтон.

До її думки долучились і громадські активісти у сфері судової системи США. Зокрема, Fix the Court вимагала ухвалення кодексу та наголошувала на «роздутому» бюджеті Верховного Суду США, а Американська асоціація юристів вказала, що рейтинг довіри до ВС США впав до найнижчого рівня з 2001 року.

В свою чергу, представниця Демократичної партії США Олександрія Окасіо-Кортес заявила про необхідність оголошення імпічменту судді Кларенсу Томасу.

Однак цікаво те, що претензії щодо його контактів з Кроу вже не нові (у 2004 році про них писала газета «Лос-Анджелес Таймс»), а до імпічменту Томаса вже закликали раніше у зв'язку з тим, що дружина судді – Вірджинія Томас – активно підтримувала команду Дональда Трампа.

Також прикметно, що судді ВС США Кларенс Томас та Семюел Аліто висловили відмінну думку у справі, коли в 2020 році генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон подав позов з метою скасувати результати виборів у чотирьох штатах, де переміг демократ Джозеф Байден. Тоді Верховний Суд відмовив Техасу в оскарженні результатів виборів у цих чотирьох штатах, що мали вирішальне значення для вирішення політичної долі Дональда Трампа. Однак судді Семюел Аліто і Кларенс Томас заявили, що вони задовольнили б прохання Техасу про відкриття справи.

Томас також докладно висловив незгоду з рішенням Суду щодо схвалення Пенсільванією бюлетенів, доставлених поштою після дня виборів, назвавши рішення більшості «незрозумілим». Нагадаємо, що в Пенсільванії переважна більшість бюлетенів була голосуванням «без присутності на виборчій дільниці», тобто бюлетенями, отриманими поштою.

Як і стосовно Томаса, щодо судді ВС США Семюеля Аліто ProPublica публікувала дані про те, що він здійснив подорож на приватному літаку в 2008 році завдяки люб’язності мільярдера-донора Республіканської партії Пола Сінгера. Обидва судді заявили, що їх розкриття інформації щодо подорожей відповідало вказівкам федеральної судової системи на той час.

Про що йдеться у Кодексі

Отже, Верховний Суд США 13 листопада 2023 року вперше у своїй історії прийняв офіційний кодекс етики, «схилившись», як зазначає Politico, перед критиками з громадськості та Конгресу. Протягом багатьох років Верховний Суд публічно опирався прийняттю офіційного кодексу етики, тож прийняття його стало чимось несподіваним.

Загалом він наслідує існуючі правила для суддів нижчих судів, але містить деякі спеціальні положення щодо «унікального інституційного середовища» Верховного Суду.

У восьмисторінковому документі сказано, що судді «повинні дотримуватися» набору положень судів нижчої інстанції, які обмежують подарунки, які федеральні судді та їхні родини можуть приймати. У ньому йдеться, що судді можуть прийняти «розумну компенсацію та відшкодування» за проїзд, харчування та проживання.

Він також містить правила, які формалізують, коли судді повинні відмовитися від розгляду справ, у яких «їхня неупередженість може бути розумно піддана сумніву». Сказано, що судді повинні уникати різних видів політичної діяльності.

У новому кодексі йдеться про те, що судді повинні заявити самовідвід в більшості випадків, коли подружжя або неповнолітня дитина мають фінансові або «будь-які інші інтереси, на які може суттєво вплинути результат провадження». Вказується, що «суддя повинен докладати розумних зусиль, щоб бути в курсі особистих фінансових інтересів чоловіка/дружини судді та неповнолітніх дітей, які проживають у сім’ї судді».

Інше положення, здається, забороняє витік інформації суддями щодо офіційних питань, хоча воно написано таким чином, щоб не обмежувати те, що члени суду говорять пресі чи колегам.

«Суддя не повинен свідомо публічно коментувати суть справи, яка розглядається або має бути розглянута в будь-якому суді», — йдеться в кодексі. «Суддя не повинен розголошувати або використовувати непублічну інформацію, отриману в якості судді, для будь-яких цілей, не пов’язаних з офіційними обов’язками судді».

У заяві з одного абзацу, яку суд оприлюднив разом із кодексом, говориться, що він «здебільшого» відображає давню практику, але має на меті «зібрати в одному місці етичні правила та принципи, які керують поведінкою» суддів.

«Дещо дивним стало те, що жоден суддя не висловив будь-якої незгоди з кодексом, включно з суддями Кларенсом Томасом, який зіткнувся з основним тягарем звинувачень у сумнівних етичних практиках, і Семюелем Аліто, який публічно виступав проти пропозицій Конгресу запровадити етичний кодекс», зазначає видання.

Автор: Наталя Мамченко

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