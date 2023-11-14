ЄС не зможе поставити Україні 1 млн боєприпасів до кінця березня – глава Міноборони Німеччини

В ЄС працюватимуть над переміщенням виробництва боєприпасів в Україну.

Мета ЄС щодо постачання Україні 1 мільйона боєприпасів не буде досягнута до кінця березня, – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі країн-членів у Брюсселі щодо обговорення збільшення поставок, пише The Guardian.

«Можна з упевненістю припустити, що кількість у 1 мільйон боєприпасів не буде досягнуто», – сказав він журналістам, які прибули на саміт міністрів оборони.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сказав, що мета стосується запасів і нового виробництва, але однією з проблем є те, що «40% виробництва експортується» за межі блоку.

Він також зазначив, що міністри будуть ретельно вивчати, як збільшити постачання в Україну, з одним із варіантів працювати над тим, як перемістити виробництво, призначене для експорту, назад в Україну.

Нагадаємо, Німеччина планує подвоїти військову допомогу для України.

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