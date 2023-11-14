Співбесіди під час кваліфікаційного оцінювання суддів: результати першого дня співбесід

Шість суддів визнані такими, що відповідають займаній посаді.

Джерело фото: SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 13 листопада 2023 року у складі трьох колегій провела співбесіди з 9 суддями місцевих районних судів.

За підсумками співбесід, шість суддів були визнані такими, що відповідають займаній посаді. В одній співбесіді була оголошена перерва, а ще дві співбесіди були відкладені.

Нагадаємо, що для отримання позитивного результату, за всю процедуру кваліфікаційного оцінювання суддя має набрати не менше 670 балів.

Результати співбесід 13 листопада були наступні:

Данчук Віталій Валерійович – суддя Лугинського районного суду Житомирської області.

За підсумками кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Віталій Данчук набрав 685,5 бали та визнаний таким, що відповідає займаній посаді.

Єдаменко Ірина Віталіївна – суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області (наявний негативний висновок Громадської ради доброчесності).

Перерва до 27 листопада 2023 року для отримання додаткових пояснень.

Кошля Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

За підсумками кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Андрій Кошля набрав 792,125 бали та визнаний таким, що відповідає займаній посаді.

Гуцол Максим Павлович – суддя Міловського районного суду Луганської області

За підсумками кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Максим Гуцол набрав 687,375 бали та визнаний таким, що відповідає займаній посаді. Втім, оскільки щодо судді наявний негативний висновок ГРД, його долю вирішить Вища кваліфікаційна комісія суддів на пленарному засіданні.

Качаленко Євген Володимирович – суддя Дзержинського міського суду Донецької області.

За підсумками кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Євген Качаленко набрав 772,625 бали та визнаний таким, що відповідає займаній посаді. Втім, оскільки щодо судді наявний негативний висновок ГРД, судді доведеться надати пояснення вже всьому складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному засіданні.

Макаренко Людмила Анатоліївна – суддя Володарського районного суду Київської області. Відкладено розгляд питання.

Боброва Юлія Юріївна – суддя Біловодського районного суду Луганської області.

За підсумками кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Юлія Боброва набрала 701,25 бали та визнана такою, що відповідає займаній посаді.

Андрієнко Ганна В’ячеславівна - суддя Октябрського районного суду міста Полтави. Відкладено розгляд питання.

Мельник Ірина Олексіївна – Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області.

За підсумками кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Ірина Мельник набрала 670,625 бали та визнана такою, що відповідає займаній посаді. Втім, оскільки щодо судді наявний негативний висновок ГРД, Ірині Мельник доведеться надати пояснення всьому складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів на пленарному засіданні.

Нагадаємо, що всього кваліфікаційне оцінювання суддів необхідно завершити 1 884 суддям місцевих та апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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