Завершити кваліфікаційне оцінювання необхідно 1 884 суддям місцевих та апеляційних судів – ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 13 листопада повідомила, скільки суддів ще не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів.
За даними Комісії, завершити кваліфікаційне оцінювання суддів необхідно 1 884 суддям місцевих та апеляційних судів.
При цьому, 109 суддям процедуру оцінювання необхідно розпочинати з етапу іспиту.
Відповідно, 1 775 суддів мають пройти або завершити етап дослідження досьє та проведення співбесіди.
Нагадаємо, що процедура кваліфікаційного оцінювання суддів, після чотирьохрічної перерви, відновлена з 13 листопада 2023 року.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання суддів ВККС та Громадська рада доброчесності погодили перелік індикаторів, які вказують на недоброчесність судді або кандидата на посаду судді, а також принципи оцінювання зазначених індикаторів.
У ВККС «Судово-юридичній газеті» розповіли, для чого необхідно погодження вказаних індикаторів.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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