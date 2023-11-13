Завершити кваліфікаційне оцінювання необхідно 1 884 суддям місцевих та апеляційних судів – ВККС

109 суддям необхідно ще скласти іспит, щоб отримати допуск до співбесіди.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 13 листопада повідомила, скільки суддів ще не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів.

За даними Комісії, завершити кваліфікаційне оцінювання суддів необхідно 1 884 суддям місцевих та апеляційних судів.

При цьому, 109 суддям процедуру оцінювання необхідно розпочинати з етапу іспиту.

Відповідно, 1 775 суддів мають пройти або завершити етап дослідження досьє та проведення співбесіди.

Нагадаємо, що процедура кваліфікаційного оцінювання суддів, після чотирьохрічної перерви, відновлена з 13 листопада 2023 року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання суддів ВККС та Громадська рада доброчесності погодили перелік індикаторів, які вказують на недоброчесність судді або кандидата на посаду судді, а також принципи оцінювання зазначених індикаторів.

У ВККС «Судово-юридичній газеті» розповіли, для чого необхідно погодження вказаних індикаторів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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