Карпати засипало снігом: рятувальники закликають утриматися від походу в гори

На горі Піп Іван Чорногірський почалася справжня зима.

Фото: ДСНС

Карпати засипає снігом, тому рятувальники просять українців та туристів поки що утриматися від походу в гори. Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що на горі Піп Іван Чорногірський почалася справжня зима.

Температура повітря на вершині -7°С, швидкість вітру 10 м/с., видимість обмежена, сніжить.

"Тож, якщо ви планували похід у гори - краще зачекайте до покращення погодних умов", - наголосили в ДСНС.

Раніше ми писали, що у Києві очікуються заморозки, тож водіям дали кілька порад.

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