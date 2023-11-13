Новим главою МЗС Британії став колишній прем'єр Девід Кемерон

В уряді Великої Британії відбулося кілька кадрових перестановок.

Фото: sky.com

У понеділок, 13 листопада, міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі звільнили з посади. На його місце призначили колишнього прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона, повідомляє Sky News.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вирішив звільнити главу МВС Суеллу Браверман, призначивши на її місце вже ексміністра закордонних справ Клеверлі.

Як зазначає видання, перестановки проводяться на тлі підготовки до загальних виборів, які можуть відбутися протягом наступних 12 місяців.

Раніше ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що досі залишається «русофілом».

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