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  1. В Україні

АРМА розшукало активи нардепа та особи зі списку топ-100 найбагатших підприємців України

14:34, 13 листопада 2023
Особи, зловживаючи службовим становищем, через укладання фіктивних договорів на поставку продукції та надання послуг вчинили дії, які призвели до розтрати майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
АРМА розшукало активи нардепа та особи зі списку топ-100 найбагатших підприємців України
Фото: arma.gov.ua
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що на виконання запиту Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило активи двох осіб, які причетні до протиправної діяльності українських суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах. Про це йдеться на офіційному сайті АРМА.

У відомстві зазначили, що один з народних депутатів IX скликання, перебуваючи у змові з посадовими особами суб’єктів господарювання та особою, яка входять до списку ТОП-100 найбагатших бізнесменів України, налагодив нелегальну схему особистого збагачення фігурантів кримінального провадження.

Зазначені особи, зловживаючи службовим становищем, через укладання фіктивних договорів на поставку продукції та надання послуг вчинили дії, які призвели до розтрати майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Співробітники Управління виявлення та розшуку активів Агентства знайшли наступне:

- Частки у статутному капіталі на загальну суму – 27 777 925 грн;

- Житлова нерухомість площею понад 400 кв. м;

- Дороговартісна зброя (іноземні карабіни та рушниці) – 6 одиниць;

- Майнові права інтелектуальної власності – 1.

Отримані дані АРМА спрямувало до БЕБ для вжиття відповідних заходів, зокрема, накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації у дохід держави.

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