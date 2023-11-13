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  1. В Украине

АРМА разыскало активы нардепа и лица из списка топ-100 самых богатых предпринимателей Украины

14:34, 13 ноября 2023
Лица, злоупотребляя служебным положением, через заключение фиктивных договоров на поставку продукции и оказание услуг совершили действия, приведшие к растрате имущества и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
АРМА разыскало активы нардепа и лица из списка топ-100 самых богатых предпринимателей Украины
Фото: arma.gov.ua
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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что во исполнение запроса Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило активы двух лиц, причастных к противоправной деятельности украинских субъектов хозяйствования в особо крупных размерах. Об этом сказано на официальном сайте АРМА.

В ведомстве отметили, что один из народных депутатов IX созыва, находясь в сговоре с должностными лицами субъектов хозяйствования и лицом, входящим в список ТОП-100 самых богатых бизнесменов Украины, наладил нелегальную схему личного обогащения фигурантов уголовного производства.

Указанные лица, злоупотребляя служебным положением, через заключение фиктивных договоров на поставку продукции и оказание услуг совершили действия, приведшие к растрате имущества и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Сотрудники Управления по обнаружению и розыску активов Агентства нашли следующее:

- Доли в уставном капитале на общую сумму – 27 777 925 грн;

- жилая недвижимость площадью свыше 400 кв. м;

- Драгоценное оружие (иностранные карабины и ружья) – 6 единиц;

- Имущественные права интеллектуальной собственности – 1.

Полученные данные АРМА направило в БЭБ для принятия соответствующих мер, в частности, наложение ареста на активы и их последующую конфискацию в доход государства.

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