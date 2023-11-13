Водитель заживо сгорел в автомобиле: на автодороге Киев-Одесса произошло смертельное ДТП

Автомобиль Renault столкнулся с металлическим отбойником.

Фото: kv.npu.gov.ua

На границе Киевской и Черкасской областей, а именно на 143 км автодороги Киев-Одесса, водитель легкового автомобиля Renault столкнулся с металлическим отбойником. Удар был такой силы, что транспортное средство перевернулось на крышу и загорелось.

Полиция Киевской области сообщила, что сотрудники ГСЧС погасили пламя, а при осмотре транспорта в салоне они обнаружили тело 40-летнего водителя - жителя Обуховщины.

«Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины по факту ДТП начали досудебное расследование (ч.2 ст.286 УКУ)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Караваевых дачах водитель BMW протаранил пять автомобилей: ДТП переросло в драку.

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