«Охотились» на Patriot и фиксировали последствия обстрелов: задержали экс-преподавателя одного из университетов Чернигова и его сообщницу

Служба безопасности сообщает о задержании двух приспешников врага, которые выискивали ПВО и фотографировали последствия прилетов по Киеву и Черкассам.
По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Также вражеские агенты выезжали на места воздушных ударов врага и фотографировали там последствия попаданий. Скрытые фото делали с разных ракурсов и привязки к местности.
Установлено, что после ракетной атаки по Черкассам 21 сентября женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, проживающему в Киеве.
По данным СБУ, после получения «отчета» с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался выехать в рф через территорию ЕС.
Правоохранители разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты.
Задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал в временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт.
Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения рф начал скрытно отслеживать места базирования Сил обороны в столице.
Во время обысков у агентов нашли:
- запрещенную символику страны-агрессора;
- сувенирную продукцию с фотографиями Путина;
- паспорт гражданина рф;
- мобильные телефоны.
Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
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