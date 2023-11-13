«Охотились» на Patriot и фиксировали последствия обстрелов: задержали экс-преподавателя одного из университетов Чернигова и его сообщницу

По данным СБУ, мужчина и женщина собирали информацию о расположении Сил обороны и фотографировали последствия атак по Киеву и Черкассам.

Фото: СБУ

Служба безопасности сообщает о задержании двух приспешников врага, которые выискивали ПВО и фотографировали последствия прилетов по Киеву и Черкассам.

По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Также вражеские агенты выезжали на места воздушных ударов врага и фотографировали там последствия попаданий. Скрытые фото делали с разных ракурсов и привязки к местности.

Установлено, что после ракетной атаки по Черкассам 21 сентября женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, проживающему в Киеве.

По данным СБУ, после получения «отчета» с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался выехать в рф через территорию ЕС.

Правоохранители разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты.

Задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал в временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт.

Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения рф начал скрытно отслеживать места базирования Сил обороны в столице.

Во время обысков у агентов нашли:

запрещенную символику страны-агрессора;

сувенирную продукцию с фотографиями Путина;

паспорт гражданина рф;

мобильные телефоны.

Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

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