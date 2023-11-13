«Полювали» на Patriot та фіксували наслідки обстрілів: затримали ексвикладача одного з університетів Чернігова та його спільницю

За даними СБУ, чоловік та жінка збирали інформацію про розташування Сил оборони та фотографували наслідки атак по Києву та Черкасах.

Фото: СБУ

Служба безпеки повідомляє про затримання двох поплічників ворога, які вишукували ППО та фотографували наслідки «прильотів» по Києву та Черкасах.

За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також ворожі агенти виїжджали на місця повітряних ударів ворога та фотографували там наслідки влучань. Приховані фото робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості.

Встановлено, що після ракетної атаки по Черкасах 21 вересня жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, який проживає в Києві.

За даними СБУ, після отримання «звіту» з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до рф через територію ЄС.

Правоохоронці викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки.

Затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт.

Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення рф розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці.

Під час обшуків у агентів знайшли:

заборонену символіку країни-агресора;

сувенірну продукцію з фотографіями Путіна;

паспорт громадянина рф;

мобільні телефони.

Зазначається, що слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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