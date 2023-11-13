Водій заживо згорів у автомобілі: на автодорозі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП

Автомобіль «Renault» зіткнувся із металевим відбійником.

Фото: kv.npu.gov.ua

На межі Київської та Черкаської областей, а саме на 143 км автодороги Київ-Одеса, водій легкового автомобіля «Renault» зіткнувся із металевим відбійником. Удар був такої сили, що транспортний засіб перекинувся на дах та загорівся.

Поліція Київської області повідомили, що співробітники ДСНС загасили полум'я, а при огляді транспорту в салоні вони виявили тіло 40-річного водія — жителя Обухівщини.

«Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч.2 ст.286 ККУ)», - сказано у повідомленні.

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