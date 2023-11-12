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У Києві на Караваєвих дачах водій BMW протаранив пʼять автомобілів: ДТП переросла в бійку, фото

08:19, 12 листопада 2023
Винуватець аварії, ймовірно, був напідпитку.
У Києві на Караваєвих дачах водій BMW протаранив пʼять автомобілів: ДТП переросла в бійку, фото
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У суботу, 11 листопада, в Києві на Караваєвих дачах затримали водія, який протаранив пʼять автомобілів. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, близько 22-ї години, столичні патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Відрадному.

Інспектори прибули на місце події, та побачили сутичку, яка виникла між водієм «БМВ», його друзями та водіями пошкоджених авто. Правоохоронці припинили сутичку та затримали ймовірного винуватця ДТП.

За попередніми даними правоохоронців, на проспекті Відрадному водій автомобіля «БМВ», ймовірно, напідпитку здійснив зіткнення з 5-ма припаркованими автомобілями. У результаті власники пошкоджених автомобілів почали обурюватись, після чого словесний конфлікт переріс у бійку.

Подію зареєстровано у Солом’янському управлінні поліції. Після завершення перевірки буде надано правову оцінку.

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