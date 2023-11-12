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  1. В Украине

В Киеве на Караваевых дачах водитель BMW протаранил пять автомобилей: ДТП переросло в драку, фото

08:19, 12 ноября 2023
Виновник аварии, вероятно, был в нетрезвом состоянии.
В Киеве на Караваевых дачах водитель BMW протаранил пять автомобилей: ДТП переросло в драку, фото
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В субботу, 11 ноября, в Киеве на Караваевых дачах задержали водителя, протаранившего пять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, около 22 часов столичные патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Отрадном.

Инспекторы прибыли на место происшествия и увидели столкновение, возникшее между водителем «БМВ», его друзьями и водителями поврежденных авто. Правоохранители прекратили стычку и задержали предполагаемого виновника ДТП.

По предварительным данным правоохранителей, на проспекте Отрадном водитель автомобиля «БМВ», вероятно, в нетрезвом состоянии осуществил столкновение с 5 припаркованными автомобилями. В результате владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться, после чего словесный конфликт перерос в драку.

Событие зарегистрировано в Соломенском управлении полиции. После завершения проверки будет дана правовая оценка.

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