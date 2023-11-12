В Турции украинец насмерть сбил грабителей

В Турции двое грабителей с пистолетом отобрали у украинца 35 тысяч евро, за что он догнал их на авто и сбил насмерть.

В Турции в городе Алания гражданин Украины за рулем авто сбил насмерть грабителей на мотоцикле. По информации Alanya Gazetesi двое грабителей, угрожая пистолетом, похитили у украинца сумку, в которой было 35 тысяч евро.

После совершения грабежа водитель-украинец решил встать на защиту своего имущества. Он догнал грабителей на мотоцикле и протаранил их. В результате, оба нападавших скончались на месте.

По информации турецких СМИ, грабителями оказались гражданин Турции и азербайджанец. После инцидента на место прибыли наряды жандармерии, которые задержали украинца. Все этапы нападения и реакции водителя зафиксированы камерами видеонаблюдения.

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