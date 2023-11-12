У Туреччині українець на смерть збив грабіжників

У Туреччині двоє грабіжників з пістолетом відібрали в українця 35 тисяч євро, за що він наздогнав їх на авто та збив на смерть.

У Туреччині в місті Аланія громадянин України за кермом авто збив на смерть грабіжників на мотоциклі. За інформацією Alanya Gazetesi двоє грабіжників, погрожуючи пістолетом, викрали в українця сумку, в якій було 35 тисяч євро.

Після скоєння грабіжу водій-українець вирішив встати на захист свого майна. Він наздогнав грабіжників на мотоциклі та протаранив їх. В результаті, обидва нападники померли на місці.

За інформацією турецьких ЗМІ, грабіжниками виявилися громадянин Туреччини та азербайджанець. Після інциденту на місце прибули наряди жандармерії, які затримали українця. Всі етапи нападу та реакції водія зафіксовані камерами відеоспостереження.

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