Українська армія морських дронів за рік знищила 8 ворожих суден

Частина Чорноморського флоту росії пішла на дно.

Джерело фото: АрміяInform

Протягом року існування українського флоту морських дронів вдалося вивести з ладу вісім російських суден. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, частина Чорноморського флоту росії зазнала атак українськими дронами.

«Сьогодні частина Чорноморського флоту рф пішла на дно», – сказав міністр.

Він також зазначив, що українські морські дрони здійснили успішні удари по кораблях з такими назвами, як «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акула» та «Серна».

«Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах», – додав Федоров.

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