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  1. В Україні

На Харківщині чоловік зробив схрон боєприпасів у власному будинку

08:38, 12 листопада 2023
Поліцейські викрили жителя Харківщини на незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.
На Харківщині чоловік зробив схрон боєприпасів у власному будинку
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Поліцейські Харківщини під час проведення обшуку виявили у мешканця одного із сіл Харківської області незаконний схрон зброї та боєприпасів. 40-річний чоловік володів понад тисячею патронів до автомата, двома переносними зенітно-ракетними комплексами "Стріла-2" та п'ятьма пострілами до РПГ-7, – повідомила поліція Харківської області.

Слідчі виявили зброю в будинку чоловіка в селі Безруки Дергачівської об'єднаної територіальної громади. Вилучені предмети направлені на експертне дослідження для визначення їхнього стану та потенційної небезпеки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. За цією статтею передбачена до 7 років позбавлення волі.

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