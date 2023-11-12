На Харьковщине мужчина сделал схрон боеприпасов в собственном доме

Полицейские разоблачили жителя Харьковщины на незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Полицейские Харьковщины во время проведения обыска обнаружили у жителя одного из сел Харьковской области незаконный схрон оружия и боеприпасов. 40-летний мужчина владел более тысячей патронов к автомату, двумя переносными зенитно-ракетными комплексами "Стрела-2" и пятью выстрелами к РПГ-7, – сообщила полиция Харьковской области.

Следователи обнаружили оружие в доме мужчины в селе Безруки Дергачевской объединенной территориальной громады. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование для определения их состояния и потенциальной опасности.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

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