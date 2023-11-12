Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Список национальных PEP должен быть ориентировочным, а не исчерпывающим: Еврокомиссия рекомендует Нацбанку принять указания

Закон о PEP: Еврокомиссия рекомендовала Нацбанку издать указания, что национальный перечень публичных деятелей является ориентировочным, а не исчерпывающим

В Украине увеличилось количество работников Пенсионного фонда, Минюста и БЭБ – Минфин

В 2023 году больше всего персонала потеряла Налоговая служба и аппараты местных и апелляционных судов.

Верховный Суд: само по себе привлечение адвоката не обеспечивает эффективной защиты, присутствие должно обеспечивать эффективную и практическую правовую помощь

Одним из условий допустимости результатов следственного эксперимента является обеспечение подозреваемого правовой помощью адвоката, которая должна быть эффективной, - Верховный Суд.

Судей, которые дискриминировали участников процесса или «списывали» научные работы, признают недобропорядочными

Наличие решения Европейского суда по правам человека о нарушении Конвенции при рассмотрении судебного дела решили не вносить в список индикаторов недобропорядочности судьи, зато включили в список индикаторов создание атмосферы давления в коллективе.

Научно-педагогическим работникам установят минимальный объем выполнения научной работы в 500 часов в учебный год

Верховная Рада приняла за основу законопроект об установлении максимальной учебной нагрузки научно-педагогическим работникам

  1. В Украине

На Харьковщине мужчина сделал схрон боеприпасов в собственном доме

08:38, 12 ноября 2023
Полицейские разоблачили жителя Харьковщины на незаконном хранении оружия и боеприпасов.
На Харьковщине мужчина сделал схрон боеприпасов в собственном доме
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Полицейские Харьковщины во время проведения обыска обнаружили у жителя одного из сел Харьковской области незаконный схрон оружия и боеприпасов. 40-летний мужчина владел более тысячей патронов к автомату, двумя переносными зенитно-ракетными комплексами "Стрела-2" и пятью выстрелами к РПГ-7, – сообщила полиция Харьковской области.

Следователи обнаружили оружие в доме мужчины в селе Безруки Дергачевской объединенной территориальной громады. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование для определения их состояния и потенциальной опасности.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Леонтович
    Катерина Леонтович
    виконуюча обов’язки директора Тестологічного центру Національної школи суддів України