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  1. В Украине

Украинская армия морских дронов за год уничтожила 8 вражеских судов

21:25, 11 ноября 2023
Часть Черноморского флота россии пошла на дно.
Украинская армия морских дронов за год уничтожила 8 вражеских судов
Источник фото: АрміияInform
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В течение года существования украинского флота морских дронов удалось вывести из строя восемь российских судов. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, часть Черноморского флота россии подверглась атакам украинскими дронами.

"Сегодня часть Черноморского флота рф пошла на дно", - сказал министр.

Он также отметил, что украинские морские дроны осуществили успешные удары по кораблям с такими названиями, как "Адмирал Макаров", "Иван Голубец", "Иван Хурс", "Сергей Котов", "Нефтяной маяк", "Акула" и "Серна".

"Атаками наших дронов восхищается весь мир. И это только начало. Продолжаем развивать и совершенствовать технологию, чтобы вы видели еще больше пораженных российских кораблей в новостях", - добавил Федоров.

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