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Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

Неможливість прихованого перегляду судового рішення шляхом ініціювання нового позову  про оскарження рішення суб’єкта влади, прийнятого на виконання первісного судового рішення, - позиція ВС

Верховний Суд нагадав про спеціальний порядок оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, прийнятих (вчинених) на виконання судового рішення.

Позиція законодавця, що саме колегія є єдиною оргформою при вирішенні ВККС питань про відповідність судді посаді під час кваліфоцінювання є однозначною, – наукові висновки

Не можна ототожнювати порядок прийняття рішень ВККС у процедурі кваліфоцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді і в рамках конкурсних процедур, – висновки провідних вишів.

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт на вилучений у адвоката телефон, вказавши, що заходи з боку правоохоронців щодо адвокатів мають бути чітко обмеженими

АП ВАКС скасувала арешт на мобільний телефон адвоката, вказавши, що висновки слідчого судді про недоведеність фактів зберігання на носіях адвокатської таємниці є помилковими.

У Мінфіні досі не відомо, яка насправді буде зарплата у працівників апаратів судів у 2024 році

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  1. У світі

Борис Джонсон заявив, що досі залишається «русофілом»

11:31, 13 жовтня 2023
Борис Джонсон зізнався, що попри повномасштабне вторгнення рф в Україну досі захоплюється російською культурою.
Борис Джонсон заявив, що досі залишається «русофілом»
Фото: standard.co.uk
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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що досі захоплюється російською культурою, мовою та цивілізацією. Проте зазначив, що майбутнє росії зараз не є важливим. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Я досі русофіл. Я досі захоплююсь мовою, культурою, російською цивілізацією. Лише дурень не буде захоплюватися. Мені дуже сумно щодо того, що відбувається зараз і, я думаю, буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну. І це трагедія», – сказав політик.

Відповідаючи на питання, яким буде майбутнє рф, Джонсон сказав, що зараз має значення, яким буде майбутнє України.

«Це країна, на яку напали. І це українці – хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю», – додав Джонсон.

Раніше ми писали, що Борис Джонсон отримав диплом Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка.

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