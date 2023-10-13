Борис Джонсон заявив, що досі залишається «русофілом»

Борис Джонсон зізнався, що попри повномасштабне вторгнення рф в Україну досі захоплюється російською культурою.

Фото: standard.co.uk

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що досі захоплюється російською культурою, мовою та цивілізацією. Проте зазначив, що майбутнє росії зараз не є важливим. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Я досі русофіл. Я досі захоплююсь мовою, культурою, російською цивілізацією. Лише дурень не буде захоплюватися. Мені дуже сумно щодо того, що відбувається зараз і, я думаю, буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну. І це трагедія», – сказав політик.

Відповідаючи на питання, яким буде майбутнє рф, Джонсон сказав, що зараз має значення, яким буде майбутнє України.

«Це країна, на яку напали. І це українці – хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю», – додав Джонсон.

Раніше ми писали, що Борис Джонсон отримав диплом Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.