В Німеччині фургон з мігрантами втікав від поліції: загинуло 7 людей

У фургоні було 20 людей, серед них – діти.

В Німеччині поблизу Мюнхена загинули щонайменше семеро людей, а понад десять отримали поранення в результаті аварії. Фургон, який перевозив мігрантів і був підозрюваний у контрабанді людей, втратив керування під час поліцейського переслідування. Про це повідомила поліція Німеччини за інформацією видання Spiegel.

Аварія трапилася на автомагістралі A94 на схід від Мюнхена, коли фургон Mercedes Vito намагався уникнути поліцейського переслідування та почав перевищувати швидкість. Відомо, що в фургоні перебували приблизно 20 мігрантів, включаючи дітей.

Семеро людей загинули внаслідок того, як фургон кілька разів перекинувся, а інші пасажири отримали поранення різного ступеня важкості. Усі постраждалі були доставлені до лікарень для надання необхідної медичної допомоги. Наразі правоохоронні органи активно розслідують обставини події.

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