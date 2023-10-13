Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Ізраїлю

Він проведе низку зустрічей з ізраїльськими топ-чиновниками.

Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до ізраїльського міста Тель-Авів. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що Остін став другим чиновником США, який відвідав Ізраїль після нападу бойовиків ХАМАС. Вчора Ізраїль відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За даними видання, Остін зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху, міністром оборони Йоавом Галлантом і військовим кабінетом Ізраїлю.

Повідомляється, що глава Пентагону також на власні очі побачить, як використовується американська зброя, яка була надана Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Ізраїль дав мешканцям Гази 24 години на евакуацію.

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