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Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

Неможливість прихованого перегляду судового рішення шляхом ініціювання нового позову  про оскарження рішення суб’єкта влади, прийнятого на виконання первісного судового рішення, - позиція ВС

Верховний Суд нагадав про спеціальний порядок оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, прийнятих (вчинених) на виконання судового рішення.

Позиція законодавця, що саме колегія є єдиною оргформою при вирішенні ВККС питань про відповідність судді посаді під час кваліфоцінювання є однозначною, – наукові висновки

Не можна ототожнювати порядок прийняття рішень ВККС у процедурі кваліфоцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді і в рамках конкурсних процедур, – висновки провідних вишів.

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт на вилучений у адвоката телефон, вказавши, що заходи з боку правоохоронців щодо адвокатів мають бути чітко обмеженими

АП ВАКС скасувала арешт на мобільний телефон адвоката, вказавши, що висновки слідчого судді про недоведеність фактів зберігання на носіях адвокатської таємниці є помилковими.

У Мінфіні досі не відомо, яка насправді буде зарплата у працівників апаратів судів у 2024 році

Крім того, судам ще потрібно провести класифікацію посад державної служби.

  1. У світі

Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Ізраїлю

11:22, 13 жовтня 2023
Він проведе низку зустрічей з ізраїльськими топ-чиновниками.
Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Ізраїлю
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Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до ізраїльського міста Тель-Авів. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що Остін став другим чиновником США, який відвідав Ізраїль після нападу бойовиків ХАМАС. Вчора Ізраїль відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За даними видання, Остін зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху, міністром оборони Йоавом Галлантом і військовим кабінетом Ізраїлю.

Повідомляється, що глава Пентагону також на власні очі побачить, як використовується американська зброя, яка була надана Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Ізраїль дав мешканцям Гази 24 години на евакуацію. 

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